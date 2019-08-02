كتيبة تابعة لـ ” لواء الصمود ” ترفض هدنة العيد

ايوان ليبيا – وكالات :

أعربت كتيبة الحركة التابعة للواء الصمود بقيادة المُعاقب دولياً صلاح بادي التابع لللمنطقة العسكرية الوسطى برئاسة الأركان التابعة للمجلس الرئاسي رفضها لمقترح هدنة العيد الذي إقترحه المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطته لمجلس الأمن يوم الإثنين الماضي .

وقالت الكتيبة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وهي أيضاً تقول عبر مكتبها الإعلامي بأنها تابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بقيادة أسامة جويلي بأن لا هدنة لوقف إطلاق النار مع من أسمتها ” المليشيات الإجرامية ” في إشارة منها لقوات الجيش الليبي بالقيادة العامة .

وأضافت الكتيبة : ” ولن نتوقف حتي القضاء على كافة المرتزقة والمعتدين ولن نرضى لإعطاء نفساً للمليشيات الإجرامية لفك الحصار عليهم وجلب إمدادت لهم من دول داعمة لهم وجلب المرتزقة ” .

ويأتي هذا الموقف من الكتيبة برفض الهدنة التي إقترحها سلامة بعد وقت وجيز من موقف مماثل للمفتي المعزول من مجلس ادنواب أعلنه الأربعاء حيث إعتبر أن المطالبات بالهدنة بمثابة مؤامرة .

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