محيي الدين يفتتح معرض ما بين القاهرة وبراج 100 عام بالتشيك

افتتح المستشار راني محيي الدين، القائم بأعمال السفارة بالإنابة، معرض “ما بين القاهرة وبراج 100عام علي عمل البعثة الأثـرية التشيكية في مصر” المنعقد خلال الفترة من 2إلى8 أغسطس الجاري.

وحضر الافتتاح كلا من: الدكتور مايكل لوكش مدير عام المتاحف ببراج، ومايكل بولمان عميد كلية الفنون بجامعة تشارلز، ميروسلاف فيرنر رئيس المعهد التشيكي، والمستشار راني محيي الدين القائم بأعمال السفارة وكبار المسئـولين بجامعة تشارلز، و الدكتور محمد مجاهد بالمعهد التشيكي للمصريات وكبار الباحثين والأكاديميين التشيك المهتمين بالحضارة الفرعونية .

وأكد ميروسلاف فيرنر، رئيس المعهد التشيكي للمصريات علي الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر في ضوء الاهتمام الكبير بالحضارة المصرية مستعرضا الدور الذي قامت به البعثات التشيكية على مدار العقود الماضية الماضية موضحا النمو الملحوظ الذي شهدتة حركة السياحة التشيكية إلي مصر وحث المشاركين في المعرض علي أهمية زيارة المقاصد السياحية المصرية وخاصة المناطق الأثرية والتاريخية بهدف التعرف علي الحضارة المصرية العظيمة .

كما أكد محيي الدين خلال كلمة الافتتاح على عمق العلاقات الحضارية والثقافية التي تربط بين البلدين منذ عام 1920، مثمنا على الدور الذي يقوم به المعهد التشيكي للمصريات في زيادة التعريف بالحضارة المصرية لدى المجتمع التشيكي. مما كان له من مردود إيجابي لزيادة تدفق السياحية التشيكية إلي مصر

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