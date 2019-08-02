118 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي يؤيدون بدء إجراءات مساءلة ترامب

يؤيد الآن أغلب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي بدء إجراءات مساءلة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بعد أن أصبح أحد النواب في كاليفورنيا، اليوم الجمعة، الديمقراطي رقم 118 الذي يدعو لبدء الإجراءات.

وفي بيان اتهم ترامب بالسلوك “الإجرامي”، قال النائب سالود كاربهال “في السنوات القليلة الماضية، شهدت أمتنا وسمعت أشياء من هذا الرئيس لا مكان لها في ديمقراطيتنا”.

وأضاف كاربهال “أعتقد أن الوقت قد حان لفتح تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب”.

ويملك الديمقراطيون أغلبية 235 مقعدا في مجلس النواب. وقفز عدد الديمقراطيين المؤيدين للمساءلة أكثر من 24 منذ أن أدلى المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشهادته في 24 يوليو عن تحقيقه بشأن ترامب والتدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

لكن الإجمالي البالغ 118 عضوا لا يزال أقل من الأصوات المطلوبة في مجلس النواب وعددها 218 للموافقة على قرار المساءلة. وما زالت استطلاعات الرأي تظهر انقسام الناخبين بشدة بشأن القضية. ومجلس النواب حاليا في عطلة وسيعود للانعقاد في التاسع من سبتمبر.

ولم يرد تعليق من قادة الديمقراطيين في مجلس النواب.

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