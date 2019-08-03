كلوب يتعجب من بداية الدوري الإنجليزي المبكرة.. ويشير: على أحدهم التفكير في اللاعبين

الدوري الإنجليزي يبدأ يبدأ 9 أغسطس قبل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، وكلوب يرى أن هذا الأمر ليس منطقيا.

وقال: “لا أعلم لماذا نبدأ الدوري بشكل مبكر، تحدثت مع (مدرب نابولي) كارلو أنشيلوتي وإيطاليا لديها 20 فريقا (في الدوري) مثل الدوري الإنجليزي وتبدأ موسمها في 24 أغسطس”.

وأضاف في تصريحات نقلتها (بي بي سي) “كاليدو كوليبالي لعب مع ساديو ماني في أمم إفريقيا ولديه 4 أسابيع عطلة أكثر من زميله”.

وشدد “لا أعلم لماذا نبدأ مبكرا. الدوري الإنجليزي منتج جيد للغاية وليس منطقيا (ما يحدث). أحب كرة القدم ومن وجهة نظري يمكننا اللعب كل أسبوع لكن على أحدهم التفكير في اللاعبين وهو مالا يحدث”.

وأشار “من حين لآخر أتناقش بشأن هذا الأمر لكنه يبدو للبعض أنني أبحث عن أعذار وهو ما لا أفعله، لكن علينا التفكير في تلك الأشياء وهو الأمر الذي لا يحدث خاصة في إنجلترا”.

المدرب الألماني اختتم “النادي يرغب في ذهابنا بجولات تحضيرية، مع من؟ لا يمكن أن نذهب بمفردنا. هذا هو الوضع”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا