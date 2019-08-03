مواعيد مباريات السبت 3 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة.. سوبر ألماني وفرنسي

يقدّم مواعيد السبت 3 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة.

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يبدأ الموسم الفرنسي بمباراة كأس السوبر، أو “كأس الأبطال” في تسميتها الرسمية، ويلعب فيها باريس سان جيرمان بطل الدوري، أمام رين بطل الكأس، في الواحدة والنصف ظهرا.

المباراة تقام في مدينة شينجين الصينية، وتُنقل عبر beIN Sports 1، بتعليق جواد بدة.

وفي الثامنة والنصف مساء، يلعب بايرن ميونيخ بطل الدوري والكأس، أمام بوروسيا دورتموند وصيف الدوري، في كأس السوبر الألماني.

المباراة تقام في ملعب سيجنال إيدونا بارك الخاص بـ دورتموند، وتُنقل عبر beIN Sports 1، بتعليق حسن العيدروس.

وفي واحدة من آخر مباريات الكأس الدولية للأبطال، يلعب مانشستر يونايتد أمام ميلان في السادسة والنصف مساءً، وتُنقل عبر القناة الرسمية للنادي الإنجليزي.

كما ينطلق الدوري الهولندي لموسم 20192020، ويبدأ أياكس أمستردام حملة الدفاع عن لقبه بالحلول ضيفا على فيتيس في السادسة والنصف مساء.

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