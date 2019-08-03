جورجيفا تتخلى مؤقتا عن مسئولياتها بالبنك الدولي أثناء فترة الترشح لصندوق النقد

قالت المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس الجمعة، إنها ستتخلى مؤقتا عن مسئولياتها في البنك بعد تقديمها كمرشح لرئاسة صندوق النقد الدولي.
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قالت المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس الجمعة، إنها ستتخلى مؤقتا عن مسئولياتها في البنك بعد تقديمها كمرشح لرئاسة صندوق النقد الدولي.
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جورجيا تحتفل مع الخونة العرب المهرولين مع الصهاينة والتونسيين المعارضين في الخارج بالخمر احتفال حرق القران السنوي في اجواء مليءة بالخمر والعراء ومعهم العلمانيين والملحدات بعد تعريبهم الكتب الضلالية التي يتم طباعتها وتصديرها لبعض الدول العربية لتسميم عقول الشباب وتجنيدهم واستدراجهم لفعل المحرمات في دولهم دون رقابة أمنية راصدة لأفعالهم .
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