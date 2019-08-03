جورجيفا تتخلى مؤقتا عن مسئولياتها بالبنك الدولي أثناء فترة الترشح لصندوق النقد

قالت المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس الجمعة، إنها ستتخلى مؤقتا عن مسئولياتها في البنك بعد تقديمها كمرشح لرئاسة صندوق النقد الدولي.

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