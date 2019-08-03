الكهرباء : مناطق أنانية سببت إظلام تام

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن كل العاملين بغرفتي التحكم الوطني والجهوي الغربية وعدد من المسؤولين بالشركة تنادوا مساء الجمعة لغرفة التحكم لإعادة تشغيل بعض وحدات التوليد .

وكشفت الشركة عبر مكتبها الإعلامي وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن هذا الإظلام العام في كامل المنطقة الغربية حدث نتيجة لخروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد ناشرة بعض الصور للعاملين الذين توافدوا على غرفة التحكم لمعالجة ما حصل .

كما أعلنت الشركة بأن السبب في ذلك هو ارجاع بعض المواطنين للتيار في مناطقهم وخروجهم من برنامج طرح الأحمال دون علم غرفة التحكم الرئيسية وذلك من خلال دخولهم لبعض محطات التحويل بالمناطق .

وإتهمت الشركة العامة للكهرباء بعض المدن والمناطق بالأنانية وذلك من خلال رفضها الدخول في عملية طرح الأحمال مما أربك الوضع التشغيلي للشبكة الكهربائية .

وختمت العامة للكهرباء بأنها قد نبّهت عديد المرات أن هذه الأعمال لها تأثيرات سلبية على الشبكة تؤدي إلى حدوث الإظلام التام في وقت أعلنت فيه إستمرار الجهود المبذولة لإرجاع الوحدات أولاً بأول .

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