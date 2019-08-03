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حوار حول حقوق الليبيات المتزوجات من أجانب

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

نظمت جمعية رائدات ليبيات بسبها جلسة حوارية حول حقوق الليبيات المتزوجات من أجانب، بمشاركة التجمع الوطني بفزان، وعدد من الحقوقيات المهتمات بهذه الشريحة، حيث شهدت الجلسة العديد من النقاشات والمداولات حول القوانين التي تخص المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي، وكيفية استيفاء حقوقها عبر القانون.

وقالت رئيس جمعية رائدات ليبيات مريم الشبطة لقناتنا، إن الحوارية خصصت لمناقشة الجانب القانوني وما يتعلق بالجنسية والعمل للمرأة، إضافة إلى الدعم النفسي وكيفية معالجة وتجاوز المشاكل التي تمر بها المرأة في المجتمع.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • زوجها هو الي يتكفل برعايتها ومصاريفها والمقدم والمؤخر وهذه لاتوجد لها حقوق في الشريعة الليبية ـ وترجع لولي أمرها والدها أو خالها أو عمها ز
    لاأن الزوج يتقاضى اموال من بلاده ولايصح تسبيق الأجنبي ـ وفي حالة الطلاق يلزم الزوج بدفع نفقات الزوجة من ماله الخاص ـ في حالة أنه مسلم ـ ولايجوز للمراءة المسلمة الزواج بالأجنبي الغير مسلم في الاعراف الليبية ز ويسقط حق الزوجة الا في حالة الطلاقز ويرجع الأمر لولي أمرها المتكفل بأوراق الزواج اذا كان الزواج صحيحا وبموافقة الأهل للزوجة . ويسقط حق الزوج اذا كان غير ذلك.

    رد

  • زوجها هو الي يتكفل برعايتها ومصاريفها والمقدم والمؤخر وهذه لاتوجد لها حقوق في الشريعة الليبية ـ وترجع لولي أمرها والدها أو خالها أو عمها ……..
    لان الزوج يتقاضى اموال من بلاده ولايصح تسبيق الأجنبي ـ وفي حالة الطلاق يلزم الزوج بدفع نفقات الزوجة من ماله الخاص ـ في حالة أنه مسلم ـ ولايجوز للمراءة المسلمة الزواج بالأجنبي الغير مسلم في الاعراف الليبية – ويسقط حق الزوجة الا في حالة الطلاق…. ويرجع الأمر لولي أمرها المتكفل بأوراق الزواج اذا كان الزواج صحيحا وبموافقة الأهل للزوجة . ويسقط حق الزوج اذا كان غير ذلك.

    رد