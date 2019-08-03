إيران تهدد بالخطوة الثالثة لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن بلاده ستنفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي في الظروف الراهنة.

وقال ظريف في تصريح له اليوم السبت، إن جميع الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجمعت على أن أمريكا هي السبب وراء كل التوترات وأن مطالب إيران واضحة ومحددة منذ البداية ولا تتوقع شيئا يتجاوز الاتفاق.

وأضاف: “لقد قلنا بأنه لو لم ينفذ الاتفاق النووي بصورة كاملة سنقوم نحن أيضا بتنفيذه بتلك الصورة الناقصة وبطبيعة الحال فإن جميع إجراءاتنا تأتي في إطار الاتفاق النووي”.

وأشار إلى طلب بعض الدول الأعضاء في مجموعة “4+1” لعدم تنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزامات الاتفاق النووي من جانب إيران، قائلا: إن هذا الموضوع هو من صلاحيات إيران لتتخذ القرار بشأنه ومن المؤكد انه لو لم تنفذ الأطراف الأخرى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي فسيتم اتخاذ هذه الخطوة (الثالثة) في سياق الإجراءات السابقة.

كانت إيران قد اتخذت خطوتين لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات على طهران.

وهاتان الخطوتان هما زيادة تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة وهى 3.67%، وزيادة المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب عن الكمية المقررة وهى 300 كيلوجرام.

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