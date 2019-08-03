سلامة يلتقي سفراء الكويت وأميركا ومالطا

ايوان ليبيا – وكالات

التقى المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، غسان سلامة، مع سفير دولة الكويت لدى ليبيا مبارك العدواني، والقائم بأعمال السفارة الأميركية جشوا هاريس، وسفير مالطا ساليبا تشارلز، لبناء موقف دولي موحد من الأزمة الليبية.

وذكرت البعثة الأممية في ليبيا في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مساء أمس، أن سلامة التقى «بشكل منفرد مع كل من سفير دولة الكويت لدى ليبيا مبارك العدواني، والقائم بأعمال السفارة الأميركية جشوا هاريس، وسفير مالطا ساليبا تشارلز الذي دعاه لزيارة مالطا خلال هذا الشهر».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا