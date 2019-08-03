مسؤول ألماني سابق يتهم الاتحاد الأوروبي بتاجيج الحرب الأهلية في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

اتهم وزير الخارجية الألماني السابق، زيجمار جابريل، دول الاتحاد الأوروبي، بتأجيج وإطالة أمد الحرب الأهلية في ليبيا من خلال دعم الأطراف المتحاربة.

وأفاد جابريل، في تصريحات نشرها موقع “Extrem news” الألماني، أن أوروبا “متواطئة” في الحرب التي لا يمكن أن تنتهي، لذا فإن أوروبا تقود حركة الهروب عبر البحر المتوسط، والاتحاد الأوروبي يخلق الظروف لزيادة ضغط الهجرة على وجه الخصوص.

وذكر بأنه خلال فترة ولايته كوزير للخارجية، زار بنفسه العاصمة طرابلس، ووعد فائز السراج بدعم ألمانيا.

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