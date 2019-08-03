موغيريني تدعو لتوزيع عادل للثروة الليبية

ايوان ليبيا – وكالات

قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يحثون جميع الأطراف على حماية المدنيين بمن فيهم المهاجرين واللاجئين مما يتيح ويسهل إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بأمان وسرعة.

موغيريني إعتبرت في بيان بإسم الاتحاد الاوروبي وفقاً لوكالة”آكي” أن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية المكتظة بالسكان من الممكن أن تشكل جرائم حرب، مشيرةً إلى أهمية تقديم مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي إلى العدالة ومحاسبتهم.

ودعا البيان جميع الأطراف على وضع حد للهجمات على العاملين في المجال الإنساني والطبي وكذلك ضد المستشفيات وسيارات الإسعاف وحماية البنية التحتية الوطنية.

كما دعت موغيريني إلى ضمان توزيع عادل وشفاف للثروة الوطنية وتيسير إعادة توحيد جميع المؤسسات السيادية الليبية بما في ذلك البنك المركزي وقوات الأمن الوطني الخاضعة للسيطرة المدنية على النحو المتفق عليه في باريس في مايو 2018 وفي باليرمو بنوفمبر 2018 وأبو ظبي في فبراير 2019.

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