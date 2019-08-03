سكاي: أرسنال يقدم عرضا ثالثا لضم مدافع سيلتك.. وثقة في حسم الصفقة

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن المدفعجية سيقدمون عرضهم الثالث لنظيرهم الأسكتلندي خلال أيام من أجل حسم الصفقة.

وأشارت الشبكة إلى ثقة مسؤولي النادي اللندني في قبول عرضهم من جانب سيلتك، ما يعني أن إتمام الصفقة مسألة وقت ليس أكثر.

ديفيد أورنستين الصحفي الموثوق في إذاعة بي بي سي أشار في وقت سابق إلى أن الاختلاف بين أرسنال وسيلتيك حتى الآن هو اختلاف في طريقة دفع المبلغ وليس قيمة الصفقة نفسها.

أرسنال سيدفع 25 مليون جنيه إسترليني وسيلتيك موافق بالفعل على العرض، ولكن الاختلاف في طريقة دفع النادي اللندني لأموال الصفقة، حتى الآن.

تيرني صاحب الـ 22 عاما شارك في 40 مباراة الموسم الماضي بقميص سيلتيك ونجح في التسجيل مرة والصناعة 6 مرات.

الإسكتلندي خريج أكاديمية سيلتيك صعد للفريق الأول موسم 2015-16.

ومنذ صعوده للفريق الأول، شارك كيران في 170 مباراة مع سيلتيك ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 37 هدفا.

وحقق تيرني 5 ألقاب دوري مع سيلتيك ولقب الكأس 3 مرات والسوبر 3 مرات.

على الجانب الدولي، شارك تيرني في 12 مباراة مع منتخب إسكتلندا.

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