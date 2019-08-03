فان دير فارت: إن كنت مكان دي بيك لذهبت إلى مدريد بالدراجة

وقال فارت لمحطة NOS الهولندية: “بالطبع سيوقع لريال مدريد، لو كنت مكانه لذهب إلى مدريد بالدراجة. إنه الوقت المثالي للذهاب إلى هناك”.

وأضاف “لقد أدوا بشكل سيئ في موسم الإعداد وجماهيرهم تتوقع مزيدا من الصفقات، وهذا الموقف سغير الكثير للاعب مع كامل احترامي لأياكس. ريال مدريد يناسبه للغاية”.

وأشار “دوني يستحق الذهاب إلى هناك ولديه فرص كبيرة للنجاح، لقد لعب بشكل جيد في دوري الأبطال وهم يعرفون إمكانياته جيدا”.

فان دي بيك صاحب الـ 22 عاما يمتد عقده مع أياكس حتى 2022 ولعب مع فريق تحت 17 سنة و19 و21 قبل أن يبدأ مشواره مع الفريق الأول.

ولعب فان دي بيك الموسم الماضي 57 مباراة بقميص أياكس ونجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 13.

بشكل عام، ظهر فان دي بيك بقميص الفريق الأول لـ أياكس 139 مرة، نجح خلالهم في تسجيل 31 هدفا وصناعة 24.

وحصد فان دي بيك مع أياكس لقب الدوري الهولندي الموسم الماضي إلى جانب لقب السوبر.

أداؤه المميز مع أياكس، جعله ينضم لمنتخب بلاده هولندا في 2017 وظهوره الأخير كان في بطولة دوري الأمم الأوروبية الأخيرة.

شارك في 7 مباريات بقميص منتخب هولندا ونجح في الصناعة مرة ولم يُسجل.

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