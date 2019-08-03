بدء جولة جديدة من المحادثات بين حركة طالبان والولايات المتحدة في الدوحة

الدوحة-العنوان

استؤنفت محادثات السلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة اليوم السبت في الدوحة حسب ما أعلنت الحركة، بهدف التوصل لاتفاق ينهي تدخلاً عسكرياً أمريكياً في أفغانستان عمره نحو 18 عاماً.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان في الدوحة سهيل شاهين “اليوم بدأت المحادثات”. وتسعى واشنطن للتوصل إلى اتفاق سياسي مع متمردي طالبان قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المرتقبة في 28 سبتمبر. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة للصحافيين “حقّقنا الكثير من التقدّم. نحن نجري محادثات”.

وفي مقابل خفض الولايات المتحدة عديد قواتها في أفغانستان، تطلب واشنطن من طالبان بأن تلتزم بوقف إطلاق نار وأن تتعهد بقطع أي صلة لها بتنظيم القاعدة.

وفي السابع من أكتوبر 2001، بعد أقلّ من شهر على اعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة التي أسفرت عن ثلاثة آلاف قتيل، نفذت واشنطن وحلفاؤها عملية عسكرية واسعة النطاق في أفغانستان.

وكتب المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد لدى وصوله إلى الدوحة الجمعة في تغريدة “نحن نهدف للتوصل إلى اتفاق سلام، ليس لاتفاق انسحاب القوات: اتفاق سلام يسمح بالانسحاب”.

المصدر-وكالات

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