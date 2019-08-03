مئات السياح يغادرون كشمير الهندية بسبب تحذير بوقوع هجمات إرهابية

تدفق مئات السياح والعمال، اليوم السبت، على مطار سريناجار بالشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير للمغادرة؛ بعد تحذير من حكومة نيولهي من تهديدات إرهابية.

كانت الحكومة الهندية قد نشرت إخطارا أمس الجمعة، طالبت فيه السياح والعمال وزائري الأماكن الدينية بمغادرة سريناجار على الفور، بسبب وجود معلومات استخباراتية عن تهديدات إرهابية،بحسب قناة “إن دي تي في” الإخبارية الهندية.

وتدفق “صباح اليوم السبت” على مطار سريناجار السياح الهنود، بمن فيهم بعض الأجانب، وتدافعوا للحصول على التذاكر بعد التحذير الحكومي.

وطلبت هيئة الطيران المدني، أمس الجمعة، من شركات الطيران أن تكون جاهزة لتشغيل رحلات، إضافية من سريناجار إذا دعت الحاجة، حسبما ذكرت وكالة برس ترست أوف إنديا للأنباء نقلا عن مصدر لم يتم تسميته.

وأثار الإخطار، الذي بدا أنه يشير إلى سيناريو أمني استثنائي ، حالة من الذعر بين السكان المحليين أيضًا، وشوهدت طوابير أمام ماكينات الصراف الآلي لسحب الأموال، وأمام المحلات التجارية والصيدليات لتخزين الحصص الغذائية الجافة والضروريات والأدوية، وشهدت محطات البنزين إقبالا شديدا من قائدي السيارات، وانتظر البعض لساعات في طوابير فقط ليجدوا أن الوقود قد نفد.

يشار إلى أن جماعات مسلحة أبرزها “العسكر الطيبة”، تشن هجمات في كشمير لطرد القوات.

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