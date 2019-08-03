تعاون إماراتي- سعودي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية “لتعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وقع المذكرة علي باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية بالإمارات، والعميد عتيبي المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية.

وتهدف المذكرة إلى توفير “إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات فيما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب”.

وعقد الطرفان اجتماعا لمناقشة توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

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