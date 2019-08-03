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زلزال جديد بإندونيسيا.. فرار المئات وتحذير من تسونامي

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_جاكرتا ذكرت وكالة إندونيسية متخصصة بآثار الكوارث، السبت، أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في الزلزال القوي الذي وقع قبالة جزيرتي سومطرة وجاوة.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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