زلزال جديد بإندونيسيا.. فرار المئات وتحذير من تسونامي

العنوان_جاكرتا ذكرت وكالة إندونيسية متخصصة بآثار الكوارث، السبت، أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في الزلزال القوي الذي وقع قبالة جزيرتي سومطرة وجاوة.

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