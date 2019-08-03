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حقوق الإنسان الكويتي يدعو لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية بشكل نهائي

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال وفد من أعضاء مجلس إدارة الدیوان الوطني لحقوق الإنسان الكویتي، اليوم السبت، إن قضیة المقیمین بصورة غیر قانونیة في الكویت محل اھتمام الدیوان الوطني لحقوق الإنسان، داعیا إلى العمل على حل قضیة ھذه الفئة بشكل نهائي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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