رئيس ألميريا السابق عن بيع النادي لـ تركي آل الشيخ: انتظرت ذلك كثيرا

ألميريا أعلن بشكل رسمي يوم الجمعة بيع النادي لـ تركي آل الشيخ. ()

قبل أن يخرج رئيس ألميريا السابق ويتحدث عن الصفقة.

وقال ألفونسو: “دائما ما أردت الأفضل لألميريا”.

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية “فعلت كل شيء من أجل ألميريا، وانتظرت ذلك كثيرا من أجل إفادة النادي”.

وواصل “في السنوات القليلة الماضية العديد من الأشخاص كانوا يرغبون في شراء النادي ولكن لم يكن هناك أي أحد منهم مثل تركي آل الشيخ”.

وأوضح “هو شخص يُحب كرة القدم وهذا يعد أمرا مهما للغاية. ألميريا سيكون في يد أمينة مع تركي آل الشيخ”.

وتابع “مشروع تركي آل الشيخ أعجبني بشدة وأتمنى رؤية ألميريا في الدرجة الأولى في أقصر وقت ممكن”.

وأتم “النادي سينمو كثيرا في الفترة المقبلة تحت قيادة تركي آل الشيخ”.

وتأسس نادي ألميريا عام 1989 وينافس حاليا في دوري الدرجة الثانية الإسبانية واحتل الموسم الماضي المركز العاشر.

وسبق للنادي الذي يمثل مدينة الأندلس أن شارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 6 مواسم وكان أفضل ظهوره لهم في موسم 2007-08 باحتلال المركز الثامن بأول ظهور له وسط كبار الليجا.

وسيتولي محمد العاصي منصب المدير العام للنادي الإسباني بعدما سبق له العمل رفقة آل الشيخ في بيراميدز.

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