دولة رئيس مجلس الوزراء يفتتح مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مدينة بنغازي

بنغازي 03 أغسطس 2019 (وال)- افتتح دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني مساء اليوم السبت مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مدينة بنغازي بعد صيانته وتجهيزه وفقا لأرقى المواصفات تحفةً معمارية تليق بتضحيات المدينة وأهلها.

حضر مراسم الافتتاح للمقر الواقع بمنطقة الفويهات السادة أعضاء مجلس النواب عن بنغازي، والناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، وعدد من السفراء.

كما حضر مراسم الافتتاح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيآت الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة المؤقتة وبلدية بنغازي.

وأجرى دولة الرئيس جولة رفقة السادة الضيوف في أروقة ومكاتب المقر التي لاقت استحسان وإشادة الجميع.

وقال دولته خلال مراسم الافتتاح “أتشرف هذا اليوم بافتتاح المقر الجديد لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بمشاركة لجنة استقرار بنغازي، على رأسها رئيس المجلس التسيري المهندس الصقر بجواري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور علي الحبري.

دولة رئيس الوزراء أوضح أنه بفضل هذه الجهود استطعنا أن نحقق ما نصبو إليه وهو إعادة استقرار هذه المدينة، التي قدمت الكثير والكثير وبفضل الله سبحانه، ثم بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة العربية الليبية والوحدات المساندة له، تحقق الأمن والأمان بالمدينة.

وأكد دولته أنه لن يتوانى عن تقديم الخدمة لبنغازي وأهلها، نظير ما عانوه فترة سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة، قائلا ” الكل يرى وأمام الأعين ما كنا فيه في السنوات القريبة الماضية، ما كنا لنجلس في الهواء الطلق ونتحدث ونحتفل لأن تنظيم “داعش” كان يسيطر على المدينة، ولكن بصمود أهلها بكل مكوناتهم استطاعوا أن يثبتوا للعالم أن المدينة لم ولن ترضخ لهذه الجماعات الإرهابية.

وتابع رئيس الحكومة المؤقتة أن مشروع إعادة إعمار بنغازي خصص له مليار وسبعمائة وسبعون مليون دينار ليبي، منها ما هو خاص بالإسكان، ومنها ما هو خاص بالمرافق الخدمية منها على سبيل المثال المستشفيات، والمراكز الصحية، والبنية التحتية.

وبين دولته أن مدينة بنغازي لا تملك للأسف من البنية التحتية سوى 42٪ فقط، وخير دليل ما تعرضت له المدينة في فصل الشتاء الماضي، من إرباك لحركة السير وإغلاق بعض الشوراع بسبب برك المياه والمستنقعات، لافتًا إلى أنه تم تجهيز خطة متكاملة لمعالجة ما حدث في السنة الماضية. (وال-بنغازي) ع ط/ ع ع

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