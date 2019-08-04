مدرب أستون فيلا: تريزيجيه تأقلم سريعا.. ولا تطرحوا أسئلة غبية

تريزيجيه صنع هدفا في انتصار أستون فيلا الودي على لايبزج 3-1، لتكون التمريرة الحاسمة الأولى للجناح المصري مع فريقه الإنجليزي.

وصرّح سميث بعد المباراة في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: “ذهبت لمشاهدة تريزيجيه في كأس الأمم الإفريقية”.

وأضاف: “إنه صديق جيد لـ المحمدي، وقد تأقلم بشكل سريع”.

وعند سؤاله عن طموحه مع أستون فيلا بعد العودة للدوري الممتاز: “طموحي الفوز بكل مباراة، يسألني الناس عن المركز الذي أريد إنهاء الدوري فيه، وهذا سؤال غبي”.

وأتم: “أشعر أنني أرغب في إنهاء الدوري في الصدارة، جماهيرنا لا تريد سماع ذلك، حسنا، نريد احتلال المركز العاشر”.

وخاض تريزيجيه ثاني مبارياته الودية مع أستون فيلا بعد الانضمام إليه قادما من قاسم باشا.

الجناح الدولي المصري دخل بديلا في الدقيقة 76 ليعوض أنور الغازي، ويهدي تمريرة الهدف الثالث لـ جون ماكجين.

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