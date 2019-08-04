هل يجتمعا مجددا؟.. ذا صن: ستيف بروس يقاتل لضم المحمدي لـ نيوكاسل

صحيفة ذا صن البريطانية كشفت في تقرير حصري لها رغبة ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي في التعاقد مع أحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا ومنتخب مصر.

وأشارت الصحيفة وفقا لمصادرها الخاصة لدخول بروس “في قتال مع إدارة ناديه” لرغبته الشديدة في التعاقد مع المحمدي والاستفادة من عنصر الخبرة لدى اللاعب.

القتال مع الإدارة يأتي بسبب رغبة لجنة التعاقدات في النادي في التعاقد مع لاعبين صغار في السن، وفقا لـ ذا صن.

ستيف بروس الذي تولى قيادة نيوكاسل بعد رحيل رفائيل بينيتيث مازال في محاولات مستمرة مع إدارة ناديه لإقناعهم بفكرة التعاقد مع المحمدي قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا.

ويُغلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا في الثامن من شهر أغسطس الجاري وقبل انطلاق الموسم الجديد.

المحمدي صاحب الـ 31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي ويمتد عقده مع الفريق حتى 2020.

ولعب المحمدي تحت قيادة ستيف بروس في ثلاثة أندية من قبل. لعب معه في سندرلاند ثم هال سيتي ثم أستون فيلا، قبل أن يرحل بروس.

والآن بروس بدأ رحلته مع نيوكاسل ويرغب في ضم المحمدي من جديد.

وشارك المحمدي في 285 مباراة تحت قيادة بروس، ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 37 بقميص سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا.

وساهم المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.

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