40 قتيل في هجوم مسلح بولاية تكساس الأمريكية

العنوان_تكساس

ارتفعت حصيلة مصابي حادث إطلاق النار، الذي وقع السبت بأحد مراكز التسوق في مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، إلى 40 شخصًا بجروح متفاوتة، بينما بلغ عدد القتلى 20 ضحية وفقًا لما أعلنته شركة المدينة الحدودية مع المكسيك، فيما كشفت وسائل إعلام عن هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم.

وكانت شرطة إل باسو قالت، في وقت سابق من اليوم، إن هناك تقارير عن وجود أكثر من مطلق نار في المجمع التجاري «سييلو فيستا مول»،فيما أكد مسؤول أمني سقوط ضحايا داخل متجر «وولمارت» في المنطقة.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام أمريكية، إن مسلحًا يحمل بندقية أطلق النار على أشخاص في موقف السيارات، قبل أن يدخل إلى متجر «وولمارت».

وأوضح المتحدث باسم شرطة إل باسو، روبرت جوميز، أنه يُعتقد أن معظم الضحايا تعرضوا لإطلاق النار في متجر «والمارت» داخل مركز التسوق، والذي كان يعج بالزبائن الذين توجهوا هناك لشراء مستلزمات الدراسة.

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