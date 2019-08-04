إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية يسفر عن العشرات من القتلى والجرحى

تكساس 04 أغسطس 2019 (وال)- أعلنت السلطات الأميركية عن عملية إطلاق نار، أمس السبت، وقعت في أحد متاجر مدينة (إل باسو) بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

-أحداث دامية

أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر “وول مارت” في المدينة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن مديرة مكتب رئيس بلدية إل باسو أوليفيا زيبيدا ، قولها إن حادث إطلاق النار أسفر عن سقوط عدة قتلى، مضيفة أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشتبه بهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وذكر مسؤولون أن حصيلة الهجوم هي 20 ضحية بين قتيل وجريح، وأنه جرى اعتقال ثلاثة مشبوهين، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

-ردود فعل دبلوماسية

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عميق حزنه لحادث إطلاق النار.

وقال في تغريدة على “تويتر”، إن التقارير الصادرة عن حادث إطلاق النار قرب المركز تجاري سيئة للغاية.

وأضاف أنه يتابع مع المسؤولين المحليين، وقوات إنفاذ القانون الأوضاع في الولاية الأمريكية، لافتا إلى أنه تحدث مع حاكم الولاية للتعبير عن دعمه الكامل له.(وال –تكساس ) س خ / رس

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