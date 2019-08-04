الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينة أجنبية في الخليج

قال التلفزيون الإيراني اليوم الأحد إن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج.
وقال قيادي بالحرس الثوري أن ناقلة النفط الأجنبية كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود، وعلى متنها 7 بحارة.
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قال التلفزيون الإيراني اليوم الأحد إن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج.
وقال قيادي بالحرس الثوري أن ناقلة النفط الأجنبية كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود، وعلى متنها 7 بحارة.
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ما اعجبني في فوات الحرس الثوري الإيراني ، هو عدم تخاذلهم أمام الكفار سواء امريكيين او فرنسيين او أنجليز . هل تعلم ان الأوروبيين يفرضون الضراءب على المسلمين بحيث العكس هو الصحيح وهي الجزية التي يجب ان يدفعها الكافرين المسلمين ..!!!!!
الان الإيرانيين اثبتوا ان الأوروبيين والامريكان والانجليز يحاولون عكس الشريعة الاسلامية واتخاذ دين الاسلام هزوا ولعبا ….. اللهم انصر الاسلام والمسلمين وثبت اقدامهم. واجعلهم منتصرين على على الظالمين ولا تحني لهم عزمهم واجعلهم منتصرين وأحبة مع اخوانهم وإشداء على اعداءهم واعداء الدين الاسلامي .
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