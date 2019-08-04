الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينة أجنبية في الخليج

قال التلفزيون الإيراني اليوم الأحد إن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج.

وقال قيادي بالحرس الثوري أن ناقلة النفط الأجنبية كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود، وعلى متنها 7 بحارة.

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