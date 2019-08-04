النائب محمد العباني : زيارة القائد العام للقاهرة من أجل التنسيق بالسياسات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب

القاهرة 04 أغسطس 2019 (وال) – كشف عضو مجلس النواب، محمد العباني، أن زيارة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، إلى القاهرة تأتي تنسيقًا للسياسات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأكد العباني، في تصريحات صحفية، أن مصر تدعم القوات المسلحة، بقوة غير متناهية وبالتالي التنسيق مع الجانب المصري هو تنسيق دوري ومستمر من أجل دحر الإرهاب الذي يتخذ من العاصمة طرابلس وكرا له.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، الذي وصل إلى القاهرة السبت.

وأشارت مصادر حسبما نشر موقع “العربية نت” إلى أن هذا اللقاء جاء لحسم ملفات عديدة، أهمها ملف تحرير طرابلس.

كما ناقش الجانبان التنسيق الأمني بين البلدين؛ وذلك لمنع هروب عناصر إرهابية.

ولفتت المصادر إلى أن الجيش سيسلم مصر، عدداً من العناصر الإرهابية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للعناصر الإرهابية التي قد يتم القبض عليها خلال معركة استعادة طرابلس. (وال – القاهرة) ع ع

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