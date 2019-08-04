افتتاح المقر الجديد للخارجية في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

أفتتحت الحكومة المؤقتة أمس السبت مقراً جديداً شيدته لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة بنغازي .

ودشن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الله عبد الرحمن الثني المبنى معلناً إنطلاقه كمقر لوزارة الخارجية بحكومته كما ألقى كلمة حول آخر المستجدات .

وحضر حفل الإفتتاح عدد من الوزراء على رأسهم وزير الخارجية عبدالهادي الحويج والداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وبعض من أعضاء مجلس النواب والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري .

كما حضر أيضاً عميد بلدية بنغازي صقر أبوجواري وعدد من شخصيات المدينة وبعض قدامى الدبلوماسيين الليبيين الذين خدموا الخارجية في سنوات وعقود سابقة .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا