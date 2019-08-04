جوارديولا ينتقد الأفضل: أين برناردو سيلفا؟ ودي بروين كان أهم من صلاح الموسم الماضي

وأعلن الاتحاد الدولي القائمة المختصرة التي تضم 10 لاعبين، وتواجد بها المحترف المصري محمد صلاح للعام الثاني على التوالي، بينما غاب لاعبو مانشستر سيتي عن القائمة.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي: “ربما علينا الفوز بخمس أو ست بطولات، أو ربما حصد 250 نقطة في الدوري الموسم المقبل”.

وتابع “لا أعتقد أنه يوجد لاعب واحد هذا الموسم أفضل من برناردو سيلفا، حتى أنه فاز مع منتخب بلاده بدوري الأمم الأوروبية”.

ولم يحصد أي لاعب من مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في العالم، رغم فوز الفريق ببطولة الدوري أربع مرات في أخر ثماني سنوات.

وشدد جوارديولا “في أخر ثماني سنوات، حصد الفريق لقب الدوري أربع مرات ولم يفز أي لاعب من الفريق بالجائزة، لم يتوج ديفيد سيلفا أو فنسنت كومباني أو يايا توريه، بل لم يتم اقتراحهم من الأساس”.

وانتقل جوارديولا بحديثه إلى الموسم الماضي قائلا: “مع كامل احترامي الكبير لمحمد صلاح، لكن كيفن دي بروين تجاوز مستواه الوضع الطبيعي لأي لاعب عندما حققنا 100 نقطة في الدوري”.

وتعجب المدير الفني الإسباني “لا يمكنني أن أتخيل فوز ريال مدريد أو برشلونة بأربعة ألقاب ولا يوجد أي لاعب منهم في القائمة”.

وتم الإعلان عن القائمة التي ضمت فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت وإدين هازارد وهاري كين وساديو ماني وكيليان مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز في حفل يقام في ميلان يوم 23 من شهر سبتمبر.

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