الاعلان عن مناقصة لأعمال صيانة وإنشاء بجامعة بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، طرح عطاء لمناقصة محدودة بغرض تنفيذ بعض مشاريع الصيانة والإنشاء لعدد من المباني التابعة لجامعة بنغازي، وفق قرار الحكومة الموقتة رقم 494 لسنة 2019.

ودعت لجنة العطاءات الرئيسية بوزارة التعليم، في بيان اليوم، الشركات المسجلة بإدارة المشروعات بالجامعة للتقدم وسحب كراسة الشروط، في الفترة من 1 حتى 7 أغسطس الحالي.

وتابعت اللجنة أنه يمكن للشركات المعنية سحب كراسة الشروط العامة والفنية الخاصة بالمناقصة مقابل 500 دينار غير قابلة للاسترداد، لافتة إلى أن الخميس المقبل سيكون موعد استقبال العروض وفتح المظاريف، بينما سيتم إعلان نتائج الترسية الأحد المقبل.

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