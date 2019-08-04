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اقتحام 3 محطات كهرباء بطرابلس

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أن مجموعات خارجة عن القانون دخلت محطات تحويل شرق طرابلس، وكعام، والخمس مفاتيح، وأرجعت التيار الكهربائي بالقوة.

وأكدت الشركة، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي، أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تسبب في انخفاض التردد، الأمر الذي يؤدي إلى خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة، وتهديد استقرار الشبكة الكهربائية.

وفي وقت سابق اليوم، أرجعت شركة الكهرباء حدوث الإظلام التام بالمنطقتين الغربية والجنوبية مطلع هذا الأسبوع إلى الاعتداءات المتكررة على محطات تحويل 220 ك.ف وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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