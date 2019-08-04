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الاعلان عن مشروع مترو الانفاق في ليبيا

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي، اليوم الأحد، عن عزم الوزارة تدشين مشروع مترو الأنفاق بقيمة متكاملة بمبلغ 10 مليار يورو.

وأوضح العيساوي خلال مؤتمر صحفي، أن المشروع سيوفر حوالي 40 ألف وظيفة مباشرة وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الليبي، مؤكدا وجود آلية جديدة لتمويل المشاريع من خارج الميزانية العامة، لاسيما أن ليبيا تحتاج مبالغ طائلة لتمويل مشاريعها، ولا تستطيع الدولة تحمل تكلفتها، نظرا لتذبذب أسعار وإنتاج النفط.

وأشار العيساوي، إلى تشكيل لجنة مشتركة مع المستثمرين تختص بالعديد من النقاط الفنية والتقنية المختلفة التي تتعلق بجهات عدة، لافتا إلى أنه سيتم مواصلة العمل حتى الوصول إلى صيغة عمل مناسبة لإنجاز المشروع.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • مترو الانفاق تكلفه ماليه عاليه ويتطلب مرحله زمن طويله لتنفيد الخطوط كما تعرفون ام الحفر الانفاق معدات خاصه الحفر اللولبى وان العمق بصل حتى ١7 متر تقريبا والاجراء الصح والسهل هو لايت ترين. القطارالخفيف الكيلو متر لا يتجاوز الكيلو 150000. يورو الى 2500000يورو وهو عباره عن قضبا تقبل على الطريق والاشارات الضوئيه وتوريد العربات جاهزه يعنى تركيب من جزيره معتيقه المطار حتى جامع بورقيبهkm5 كيلو متر ومن بورقببه حتى الجامعه 7kmكيلومتر ومن الجامعه حتى تاجورا. km6كيلو متر تقريبا وداخل المدينه من عراده الدهمانى الطهره حتى ميدان الشهداء 5km شكل تقريبا لوضع الخطوط بقيمه ماليه تقريبيه2,200,000 ×23km=
    50600000. ممكن تنفد 23كيلو بقيمه خمسين مليون

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