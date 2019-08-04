الاعلان عن مشروع مترو الانفاق في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي، اليوم الأحد، عن عزم الوزارة تدشين مشروع مترو الأنفاق بقيمة متكاملة بمبلغ 10 مليار يورو.

وأوضح العيساوي خلال مؤتمر صحفي، أن المشروع سيوفر حوالي 40 ألف وظيفة مباشرة وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الليبي، مؤكدا وجود آلية جديدة لتمويل المشاريع من خارج الميزانية العامة، لاسيما أن ليبيا تحتاج مبالغ طائلة لتمويل مشاريعها، ولا تستطيع الدولة تحمل تكلفتها، نظرا لتذبذب أسعار وإنتاج النفط.

وأشار العيساوي، إلى تشكيل لجنة مشتركة مع المستثمرين تختص بالعديد من النقاط الفنية والتقنية المختلفة التي تتعلق بجهات عدة، لافتا إلى أنه سيتم مواصلة العمل حتى الوصول إلى صيغة عمل مناسبة لإنجاز المشروع.

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