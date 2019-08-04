مصراتة : استيراد أكثر من 6 آلاف سيارة مستعملة

ايوان ليبيا – وكالات :

مازالتْ حركة تدفق السيارات المستوردة إلى ليبيا مستمرة بقوة منذ مطلع العام وسط تراجع طفيف لأسعار صرف الدولار الأيام الأخيرة، الأمر الذي أسهم في رفع حالة تفاؤل المواطنين لعلها تنخفض مع مرور الأيام، وسجل ميناء مدينة مصراتة يوم السبت وصول باخرتي سيارات RCC EROPE و PLATINUM RAY محملة بقرابة ستة آلاف وثمانمئة سيارة مستعلمة موردة من السوق الكورية وتعد هذه الشحنة هي الأولى في شهر أغسطس بحسب بيانات إدارة الميناء.

وكان قد استقبل ميناء مصراتة الاسبوع الماضي 3 سفن تجارية محملة بسيارات مستعملة مستوردة من جهات متعددةوبحسب ما ورد عن إدارة الميناء، فقد دخلت السفينة GRAND NAPOLI حاملة على متنها 1789 سيارة مستعملة مستوردة من السوق البلجيكية كما دخلت سفينة السيارات COSCO وعلى متنها 1846 سيارة مستوردة من السوق الكورية.وذكرت إدارة ميناء مصراتة أن السفينة NIVIN رست بالميناء وعلى متنها 529 سيارة مستوردة من السوق الإيطالية.

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