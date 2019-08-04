اخبار

تخفيض أسعار تذاكر الخطوط الليبية

تم النشر منذُ 14 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مدير المكتب الإعلامي بالخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة الأحد، إن إدارة الخطوط قررت اليوم خفض أسعار التذاكر على كافة الوجهات بنسبة 7 بالمائة.

وأضف قنيوة أن قرار الخفض جاء تماشيا مع قرار خفض نسبة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163 بالمائة بدلا من 183 بالمائة والذي بدأت المصارف التجارية بتطبيقه اليوم تنفيذا لتعليمات المصرف المركزي في طرابلس.

وكانت مصلحة الطيران المدني وافقت على مقترح رفع أسعار تذاكر الخطوط الجوية الليبية المقدم في شهر ديسمبر الماضي للمصلحة.

وبحسب الكتاب الرسمي الموجه من رئيس مصلحة الطيران المدني نصر الدين علي شائب، فإن الموافقة جاءت نتيجة التنسيق مع وزارة المواصلات ووزارة الاقتصاد.

وأوضح الكتاب أن الموافقة على الزيادة في الأسعار جاءت بناء على توصية من وزير المواصلات المفوض في حكومة الوفاق الوطني.

وكانت الخطوط الجوية الليبية قد أعلنت في ديسمبر الماضي نيتها رفع أسعار التذاكر بنسبة 183%، فيما لم تعلق على الموافقة على رفع أسعار التذاكر حتى اللحظة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • بالله. ركزوا عالخدمات والمضيفين والمضيفات والاكل الصحي والنظافة والعطور والراءحة والمواعيد – العالم داءما يهتم بالمؤسسات الطيران والخطوط ويوفرها كل الاهتمام والامانة في العمل – كل المؤسسات العامة تحدث فيها تجاوزات واخطاء وسرقات وإدارات غير امينة – الا في شركات خطوط الطيران المدني في العالم – السبب لان هذه الخطوط هي الواجهة الاولى للانطباع عن البلاد التي فيها هذه الخطوط – وثانيا لان هناك العديد من الشركات المنافسة ولهذا الكل في الخطوط الجوية يحاول ان يكون الأفضل في توفير الخدمات للناس بمختلف أنواعهم .
    فيا خطوط ليبيا الجوية ما تحشموناش قدام العالم

    رد