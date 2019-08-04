تخفيض أسعار تذاكر الخطوط الليبية

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مدير المكتب الإعلامي بالخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة الأحد، إن إدارة الخطوط قررت اليوم خفض أسعار التذاكر على كافة الوجهات بنسبة 7 بالمائة.

وأضف قنيوة أن قرار الخفض جاء تماشيا مع قرار خفض نسبة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163 بالمائة بدلا من 183 بالمائة والذي بدأت المصارف التجارية بتطبيقه اليوم تنفيذا لتعليمات المصرف المركزي في طرابلس.

وكانت مصلحة الطيران المدني وافقت على مقترح رفع أسعار تذاكر الخطوط الجوية الليبية المقدم في شهر ديسمبر الماضي للمصلحة.

وبحسب الكتاب الرسمي الموجه من رئيس مصلحة الطيران المدني نصر الدين علي شائب، فإن الموافقة جاءت نتيجة التنسيق مع وزارة المواصلات ووزارة الاقتصاد.

وأوضح الكتاب أن الموافقة على الزيادة في الأسعار جاءت بناء على توصية من وزير المواصلات المفوض في حكومة الوفاق الوطني.

وكانت الخطوط الجوية الليبية قد أعلنت في ديسمبر الماضي نيتها رفع أسعار التذاكر بنسبة 183%، فيما لم تعلق على الموافقة على رفع أسعار التذاكر حتى اللحظة.

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