وزير الخارجية الإسباني يشارك في مراسم تنصيب رئيس موريتانيا الجديد

ترأس وزير خارجية إسبانيا وشئون الاتحاد الأوروبي والتعاون، جوزيب بوريل، وفد بلاده المشارك في حضور مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الموريتانية الإسلامية الجديد، محمد ولد الشيخ الغزواني، المنتخب في 22 يونيو الماضي.

وأضاف البيان أنه عقب مراسم التنصيب، توجه الوزير الإسباني إلى ميناء نواذيبو، حيث زار قوات الأمن الإسبانية المنتشرة هناك منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث تقوم الوحدة الإسبانية بمهام تتعلق بالسيطرة على الهجرة، والتي تمكنت من خلال دورياتها البحرية المشتركة وفرق المباحث المشتركة مع الشرطة الوطنية، من تقليل بشكل ملحوظ من تدفق تيار الهجرة غير الشرعية صوب منطقة جزر الكناري.

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