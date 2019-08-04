أردوغان يهدد معارضيه: خونة وسيدفعون ثمنا باهظا

خلال خطبه بالأيام الأخيرة عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طريقته الحادة بأحاديثه التي باتت سمة حكمه، فيها أطلق اتهاماته وإداناته بكل صوب وحدب، وها هو يهدد الذين أنشقوا عنه معلنين على الملأ تمردهم وأنهم بصدد تأسيس حزب جديد، بشتي صنوف الوعيد والعقاب قائلاً: “من يرتكبون هذه الخيانة سيدفعون ثمنًا باهظًا”.

كما عبر منتقدون عن مخاوفهم من أن تسمح هذه الخطوة للحكومة بتشديد قبضتها على وسائل الإعلام، التي تخضع إلى حد كبير لنفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.

أما كريم ألتيبارماك وهو محام حقوقي، فقد أكد أن الحاصل لم تشهده الجمهورية على مدار تاريخها وأضاف إن المواقع التي تنشر أخبارًا معارضة سوف تتأثر بشدة إلى أن يتم حجبها نهائيًا. وكان البرلمان التركي سبق ووافق على هذا “الإجراء القمعي” في مارس من العام الماضي، بدعم من الحزب الحاكم وحليفه الحركة القومية اليميني المتشدد، ويفرض القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية على جميع مقدمي خدمات المحتوى عبر الإنترنت الحصول على تراخيص البث من هيئة الرقابة على الإذاعة والتليفزيون، والتي ستقوم بعد ذلك بالإشراف على المحتوى المقدم من هذه الشركات، وفي حال لم تمتثل الشركات والمنصات للقانون ولتوجيهات هيئة الإذاعة والتليفزيون ستمنح 30 يوما لتعديل محتواها بما يتفق مع المعايير المطلوبة وإلا فسوف تواجه احتمال تعليق ترخيصها لمدة ثلاثة أشهر وسحبه لاحقًا.

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