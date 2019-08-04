برشلونة: لم نطلب نيمار من باريس.. حتى الآن ليس في حساباتنا

وقال كاردونير في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية يوم الأحد “نعلم أنه ليس مرتاحا في باريس وهذا أمر على النادي الفرنسي حله. لدينا أسلحة كافية للمنافسة على الدوري ودوري أبطال أوروبا”.

وواصل “لم نتحدث مع باريس بشأن نيمار. نحترم الأندية كثيرا، ولو حدث شيء سيتكلم نيمار”.

وأتم “حتى الآن انتداب نيمار مستبعد”.

وزعمت تقارير صحفية أن برشلونة، بطل الدوري الإسباني، يرغب في استعادة نيمار الذي ترك الفريق في 2017 وانتقل إلى باريس مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

ويرغب نيمار (27 عاما) في الرحيل عن بطل فرنسا.

ولا تزال الصحافة تتكهن بمستقبل نيمار ويقول بعضها إن ريال مدريد يريد التعاقد مع البرازيلي.

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