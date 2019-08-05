بالفيديو – انتصار ساحق.. بنفيكا يفوز بالسوبر البرتغالي بخماسية في شباك سبورتنج

خماسية بنفيكا جاءت من توقيع: رافا سيلفا، بيتزي في مناسبتين، أليكس جريمالدو، تشيكينيو.

ليحصد بنفيكا لقبه الثامن في المسابقة معادلا رقم سبورتنج، خلف بورتو صاحب الرقم القياسي بـ21 لقبا.

بنفيكا حصد اللقب للمرة الثالثة في آخر 4 سنوات، بينما يغيب سبورتنج عن التتويج به منذ 2015 عندما حققه على حساب بنفيكا.

الفوز هو ثاني أكبر نتيجة في تاريخ مباريات السوبر البرتغالي، خلف فوز سبورتنج على براجا 6-1 في نسخة 1982 وقتما لُعبَت المسابقة بنظام الذهاب والإياب.

وشهدت المباراة مشاركة برونو فيرنانديس قائد سبورتنج، الذي قد يكون ظهوره الأخير بقميص ناديه حال رحيله في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بحسب العديد من التقارير الصحفية.

المواجهة احتاجت إلى 40 دقيقة حتى تشهد الهدف الأول بواسطة رافا سيلفا الذي تلقى تمريرة من القائد بيتزي، افتتح بها التسجيل لـ بنفيكا.

في الشوط الثاني تبادل الثنائي الأدور، ومرر رافا إلى بيتزي الذي لم يتوان عن إضافة هدف آخر لـ بنفيكا في الدقيقة 60.

انفرط عقد المباراة في الدقيقة 65 عندما نفّذ جريمالدو ركلة حرة مباشرة رائعة سجل بها هدف بنفيكا الثالث.

رافا وبيتزي واصلا الثنائية المميزة، وأنتجا هدفا رابعا بتمريرة الأول وتسديدة الثاني في الدقيقة 75.

اللون الأحمر كان طاغيا عبر تفوق بنفيكا الكاسح، لكنه ظهر في يد الحكم عند إشهاره بطاقة صفراء ثانية وبالتالي حمراء في وجه الإيفواري إدريسا دومبيا لاعب سبورتنج قبل دقيقة على النهاية.

وفي الدقيقة 90 اكتملت الخماسية، عندما أضاف البديل تشيكينيو هدفا أخيرا لـ بنفيكا عقب دخوله بـ8 دقائق.

ليلة كارثية على سبورتنج، وأفراح في ملعب النور الخاص بـ بنفيكا.

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