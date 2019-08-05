تقرير: الاتفاق تم.. كانسيلو إلى مانشستر سيتي

وأشارت القناة إلى اتفاق الناديين مع اللاعبين على بنود التعاقد.

وبذلك ينتقل الظهير الأيمن البرتغالي البالغ عمره 25 عاما إلى بطل الدوري الإنجليزي ويرحل دانيلو البرازيلي البالغ عمره 28 عاما، الذي يلعب في نفس المركز، إلى فريق السيدة العجوز.

وأوضحت القناة أنه منتظر خضوع كانسيلو لكشف طبي في مانشستر يوم الاثنين.

وشارك كانسيلو، لاعب بنفيكا السابق، في 34 مباراة مع يوفنتوس بالموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة وتوج بالدوري الإيطالي.

بينما عانى دانيلو من ملازمة دكة البدلاء في سيتي وشارك فقط في 22 مباراة بالموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

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