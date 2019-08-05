تقرير يوناني: وردة مطلوب في قبرص

موقع To10 اليوناني ذكر أن وردة يلقى اهتماما من قبرص، دون تحديد عدد أو هوية الأندية الراغبة في انتدابه.

التقرير نفسه أشار إلى أن وردة لا يزال يقضي إجازته رفقة أصدقائه في منطقة كاليثيا اليونانية.

وشدد الموقع أن وردة خارج حسابات أبيل فيريرا المدير الفني لـ باوك، في تأكيد لعدة تقارير صحفية سابقة كشفت عن رغبة النادي اليوناني في الاستغناء عن اللاعب الدولي المصري.

وردة مطلوب في بيراميدز أيضا بحسب العديد من المصادر اليونانية، لكن اللاعب لم يحسم أمره بعد.

موقع Pagenews اليوناني كان قد ذكر أن “السلوكيات الأخيرة للاعب المصري لم تنل إعجاب الأندية الأخرى”.

وواصل التقرير مسلطا الضوء على أن عقد وردة مع باوك “ينتهي في 2020، مما يغلق الباب أمام خيار خروجه معارا”

ليكشف التقرير أن “باوك سيضغط على وردة لقبول عرض فريق بيراميدز المصري”.

أما موقع MetroSport اليوناني، فذكر أن وردة يعد “أكبر شوكة” لـ باوك في سوق الانتقالات، وأنه “لا يزال خيارا لفريق بيراميدز”.

موقع يوناني ثالث أكثر انتشارا هو To10، ذكر أن وردة أحد خيارات نادي بيراميدز، فيما يبحث اللاعب عن الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

صعوبات في بيع وردة

المصادر اليونانية أجمعت على “مهمة صعبة تنتظر ماريو برانكو المدير الرياضي لـ باوك في بيع وردة بسوق الانتقالات الصيفية”.

عدة مواقع يونانية، ومن بينها Pagenews، ذكرت أن وردة “موهوب للغاية، لكنه تورّط في العديد من الأزمات الأخلاقية، آخرها تلك التي حدثت في معسكر منتخب مصر خلال كأس الأمم الإفريقية 2019”.

وأضاف التقرير أن “سلوك وردة غير الملتزم تسبب في عدم نجاح خطط باوك في بيعه بعد أن خاطب العديد من الأندية الأخرى التي أغلقت بدورها الباب في وجه التعاقد مع اللاعب المصري بسبب سلوكه، وأيضا بسبب المقابل المادي المرتفع”.

وأتم التقرير أن “المهمة في غاية الصعوبة على برانكو، إذ يواجه رهانا كبيرا لينجح في مهمتي بيع هذا الثنائي”.

وردة (25 عاما) انتقل إلى باوك عام 2017 قادما من بانيتتوليكوس، لكنه لم ينجح في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق، وخرج معارا مرتين لـ أتروميتوس.

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