سلامة يدين القصف المتكرر لمطار معيتيقة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعرب مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة «عن إدانته للضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة» شرق العاصمة طرابلس، مجددا «دعوته إلى الشروع في هدنة بمناسبة حلول عيد الأضحى المقبل».

وجاء في بيان نشرته البعثة الأممية مساء أمس الأحد، «يعرب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة عن إدانته للضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة، المطار الوحيد الذي يعمل والذي لا غنى لملايين المدنيين عنه، والمستخدم أيضاً لتوصيل المساعدات الإنسانية في منطقة طرابلس الكبرى».

وأشار البيان إلى أن «هذه الهجمات تتواصل بدون هوادة منذ بدء هجوم الجيش الوطني الليبي على طرابلس في 4 من أبريل على الرغم من دعوات الأمم المتحدة لحماية جميع البنى التحتية المدنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين».

ونبه البيان إلى أنه «مع بدء موسم الحج المقبل، تهدد هذه الاعتداءت على مطار معيتيقة فرص الحجاج من غرب ليبيا من أداء فريضة الحج». مشيرا إلى أنه «في 3 أغسطس، أدت الضربات الجوية التي استهدفت المطار إلى إجبار ما يربو عن 250 حاجاً على البحث عن ترتيبات بديلة، بعد تعرض المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات التجارية للقصف».

وذكّر المبعوث الأممي في البيان «أطراف النزاع بواجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والتحوط احتراماً تاماً في جميع الأوقات وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني». مشددا على ضرورة «اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان حماية السكان المدنيين».

وأشار سلامة «إلى أن الضربات المتكررة ضد مطار معيتيقة تعكس أحد عناصر العنف المتزايد الذي يطال السكان المدنيين». معربا «عن قلقه المستمر إزاء التأثير الأوسع نطاقاً على المتضررين مباشرةً من القتال، بما في ذلك الآلاف من المدنيين المحاصرين في الخطوط الأمامية للمواجهات ومئات الآلاف من النازحين».

وجدد المبعوث الأممي إلى ليبيا في ختام البيان «دعوته إلى الشروع في هدنة بمناسبة حلول عيد الأضحى المقبل بغرض التخفيف من وطأة هذه الأولويات الإنسانية العاجلة والبدء في معالجتها».

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