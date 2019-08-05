آخر تطورات التحقيقات حول اختفاء سرقيوة

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وزير الداخلية في الحكومة الليبية الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، في وقت متأخر من مساء السبت، إن حادثة اختفاء عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة من مدينة بنغازي، لا تزال قيد التحقيق والبحث حتى يقفل ملف هذه الجريمة بالكامل، معتبرًا في الوقت نفسه أنها «حادثة إرهابية».

وقال الوزير للصحفيين خلال جولة ليلية لتفقد سير الأمن في المدينة، إن «الليلة التي تمت فيها عملية اختطاف النائب سهام سرقيوة من منزلها في مدينة بنغازي، تحركت على الفور قوات الشرطة إلى المكان رفقة الدفاع المدني»، لافتا إلى «مقاومة مسلحة حدثت لرجال الشرطة ما دعاهم للانسحاب وإعادة ترتيب صفوفهم والتقدم مجددا».

وأشار إلى أن «أحد أفراد أسرة عضوة مجلس النواب أربك العمل الأمني في لحظتها بتصريح مفاده أن النائب سهام سرقيوة غير موجودة في البيت لحظة الهجوم»، لافتا إلى أن «تصريح أحد أفراد الأسرة إما أنه جاء نتيجة وقع الصدمة عليه أو لمحاولة حمايتها من خلال إعطاء معلومات مغلوطة»، وفق قوله.

وأكد أن «هذا العمل قامت به مجموعات إرهابية قد تكون تسللت لبنغازي، أو أنها قد كانت موجودة وتعمل في الخفاء كخلايا نائمة»، مضيفًا أن «مرتكبي الجريمة يستقلون سيارات مجهولة الانتماء ومسلحين وملثمين، وأن التحقيقات والبحث لم تتوقف حتى هذه اللحظة، مؤكدا أن الدولة بالكامل أدانت هذا العمل وأنها ضد هذا الاعتداء».

وأكد أن «نتائج التحقيقات سيتم الإفصاح عنها فور الانتهاء منها ولن يتم إخفاء أي شيء»، مشيرا إلى أن جرائم أخرى قد وقعت وأنها قيد التحقيق وسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا.

وشدد على أن «التحقيقات ما تزال جارية، وأن مدير أمن بنغازي ما يزال يحقق في اختفاء النائب سهام سرقيوة وملابسات الاختفاء، وكذلك إن كان ثمة تقصير في الأمر أم لا»، موضحا أن «الأمن الظاهر مسؤوليته تأمين الأشخاص والأماكن التي يتم الإبلاغ عليها، وأن هناك أجهزة تنبؤ وبحث واستقصاء يكمن دورها في الإبلاغ عن أي خطر محدق قبل وقوعه وهو ما لم يحدث».

وانقطع الاتصال بعضوة مجلس النواب عن مدينة بنغازي، سهام سرقيوه بعد ساعات من وصولها إلى مدينة بنغازي في 18 يوليو الماضي.

وأفاد نواب بأن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى اختفاء النائبة سهام سرقيوه بعد اعتراضها من قبل مسلحين، وأن زوجها الذي كان يرافقها تعرض لاعتداء وأُصيب بإطلاق رصاص في ساقه، كما أُصيب في إحدى عينيه، بينما لم تعرف هوية الجهة التي قامت بالاعتداء ولا المكان الذي اُقتيدت إليه النائبة.

وعقب الحادث، تصاعدت الدعوات المحلية والدولية للإفراج عن سرقيوة وسط قلق حول الاختفاء الغامض، حيث أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان لها «عن قلقها البالغ إزاء التقارير الإعلامية المتعلّقة باختفاء السيدة سهام سرقيوة وإصابة زوجها وتتابعها بشكل وثيق».

ودعت البعثة «السلطات المعنية إلى التحقيق في الاعتداء الذي استهدف منزل السيدة سرقيوة واختفائها القسري وإلى الكشف عن مكان تواجدها (…) والإفراج الفوري عنها».

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