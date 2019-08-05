ماكرون والسيسي يبحثا إمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

باريس-العنوان

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بحثا خلال اتصال هاتفي يوم الأحد الوضع في ليبيا ولا سيّما إمكانية التوصّل لاتفاق على وقف إطلاق النار في طرابلس.

وأضافت في بيان أنّ ماكرون ناقش مع السيسي الوضع في ليبيا بهدف دعم خطة الأمم المتحدة الرامية لإرساء وقف لإطلاق النار في المستقبل القريب واستئناف الحوار بين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قد دعا يوم الإثنين للتوصّل إلى هدنة، معرباً عن قلقه من تصاعد حدّة المعارك في البلاد.

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