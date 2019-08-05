ظريف: أمريكا باتت في عزلة عن العالم

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة باتت في عزلة عن العالم ولم تتمكن من تشكيل تحالف مع حلفائها في الخليج.

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