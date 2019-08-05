ظريف: أمريكا باتت في عزلة عن العالم

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة باتت في عزلة عن العالم ولم تتمكن من تشكيل تحالف مع حلفائها في الخليج.
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة باتت في عزلة عن العالم ولم تتمكن من تشكيل تحالف مع حلفائها في الخليج.
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انت ظريق ظرف أمريكا معزولة عن العالم وايران قوة عظمى اه نغسى اعرف الصنف المغشوش الذى تشربه لكى اعطى منه للسراج يمكن يقلب دماغه ويتعدل
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