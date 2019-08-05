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ظريف: أمريكا باتت في عزلة عن العالم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة باتت في عزلة عن العالم ولم تتمكن من تشكيل تحالف مع حلفائها في الخليج.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • انت ظريق ظرف أمريكا معزولة عن العالم وايران قوة عظمى اه نغسى اعرف الصنف المغشوش الذى تشربه لكى اعطى منه للسراج يمكن يقلب دماغه ويتعدل

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