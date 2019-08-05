فخامة رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس ديوان مجلس النواب يصلون العاصمة” جوهانسبرج “

جوهانسبرج 05 اغسطس 2019 (وال) -وصل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” رفقة معالي رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبدالله المصري ” أمس الأحد إلى عاصمة جنوب أفريقيا ” جوهانسبرج ” للمشاركة في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية واجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الإفريقية المنعقد في العاصمة “جوهانسبرج ” في الفترة من الخامس إلى السابع من أغسطس الجاري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق ” فإن فخامة رئيس مجلس النواب سيشارك في اجتماعات رؤساء البرلمانات الإفريقية، فيما سيشارك معالي رئيس ديوان مجلس النواب في اجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الإفريقية.

وقال” بليحق ” بأن المؤتمر الإفريقي العاشر يأتي تحت عنوان ” إيجاد حلول مستدامة للهجرة القسرية من أجل تعجيل التكامل والتنمية في أفريقيا ودور البرلمانات الوطنية والإقليمية” .

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب تابع أن رؤساء البرلمانات والامناء العامون سيناقشون خلال اجتماعات عدد من قضايا القارة الأفريقية حول إيجاد حلول مستدامة لوضع اللاجئين والعائدين والنازحين وإنهاء الحروب بالإضافة إلى أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه البرلمانات الإفريقية في هذا الصدد.

وأضاف بأن فخامة رئيس مجلس النواب قد عرج خلال كلمته ومشاركته في أعمال المؤتمر على ما تعانيه ليبيا في كافة المستويات امنياً واجتماعياً واقتصادياً جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية. (وال – جوهانسبرج) رس

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