غوارديولا يستبعد محرز من مباراة ليفربول لتفادي وقوعه في اختبار المنشطات!

أعلن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن سبب استبعاد نجم الفريق الجزائري رياض محرز من مواجهة ليفربول الأحد في بطولة الدرع الخيرية.

حيث عاد اللاعب الجزائري لتدريبات مانشستر سيتي الجمعة الماضية، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمم إفريقيا، لكنه غاب عن المباراة بسبب الخوف من سقوطه في اختبار المنشطات.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية:

“رياض تواصل معي بعد فوزه بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الجزائر، وأبلغني بعودته بعد 10 أيام من المباراة النهائية، وأنه يتطلع للمشاركة في لقاء ليفربول”.

وتابع المدرب الإسباني:

“رحبت كثيراً برغبة محرز، لكنه تناول دواء لم يتعرف طبيب مانشستر سيتي على هويته، ولتفادي وقوعه في اختبار المنشطات، تم استبعاده من مواجهة ليفربول”.

وأضاف:

“نأمل أن يعود رياض للمباراة القادمة أمام وست هام يونايتد ، وفي المستقبل سيكون كل شيء طبيعياً”.

هذا وفاز السيتي على “الريدز” بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي، ليتوج باللقب السادس له في تاريخه بالبطولة.

