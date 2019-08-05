اخبار الرياضة

هاميلتون يواصل التوهج بجائزة المجر

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس من الفوز بجائزة المجر الكبرى المرحلة الثانية عشرة لبطولة العالم للفورمولا وان.

وتفوق هاميلتون في السباق على الهولندي ماكس فرستابن سائق فريق ريد بول فيما جاء سائق فريق فيراري الألماني سيباستيان فيتل في المركز الثالث، واحتل زميله في الفريق الفرنسي تشارلز لوكيز المركز الرابع وجاء سائق فريق ماكلارين الإسباني كارلوس ساينز في المرتبة الخامسة.

ليحرز السائق البريطاني فوزه الثامن هذا العام ويواصل صدارته لبطولة العالم برصيد مئتين وخمسين نقطة، متفوقاً على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس باثنتين وستين نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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