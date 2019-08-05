هاميلتون يواصل التوهج بجائزة المجر

تمكن البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس من الفوز بجائزة المجر الكبرى المرحلة الثانية عشرة لبطولة العالم للفورمولا وان.

وتفوق هاميلتون في السباق على الهولندي ماكس فرستابن سائق فريق ريد بول فيما جاء سائق فريق فيراري الألماني سيباستيان فيتل في المركز الثالث، واحتل زميله في الفريق الفرنسي تشارلز لوكيز المركز الرابع وجاء سائق فريق ماكلارين الإسباني كارلوس ساينز في المرتبة الخامسة.

ليحرز السائق البريطاني فوزه الثامن هذا العام ويواصل صدارته لبطولة العالم برصيد مئتين وخمسين نقطة، متفوقاً على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس باثنتين وستين نقطة.

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