إنتر ميلانو يفوز على توتنهام في ملعبه

تغلب إنتر ميلانو الإيطالي على مضيفه توتنهام الإنجليزي بركلات الترجيح في المباراة التي لعبت بالعاصمة لندن وتحديداً بملعب توتنهام الجديد ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وافتتح البرازيلي لوكاس مورا التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق من انطلاق المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وأدرك النيراتزوري التعادل في الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر الشوط الأول عن طريق لاعب الوسط ستيفانو سينسي بعد جملة تكتيكية منظمة.

لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الفريق الإيطالي بأربع ركلات مقابل ثلاثة بعدما تصدى الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش لركلتي جزاء قبل أن يسجل البرتغالي جواو ماريو ركلة الجزاء الأخيرة.

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