النصر يلتقي السويس وديا

يلتقي مساء اليوم فريق النصر في معسكره في القاهرة نظيره السويس المصري وديا ضمن تحضيراته لدوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر هذه المباراة الثانية للنصر في معسكر القاهرة بعدما تعادل سلبيا أمام “اف سي مصر” الصاعد حديثا للدوري الممتاز في أول مبارياته.

ويسعى المدرب محمد الككلي من خلال هذه اللقاءات إلى رفع وتيرة الاستعداد قبل مواجهة تيمبي موكاف في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن ثنائي النصر عبدالله بلعم ومعتز المهدي لم ينضموا حتى الآن إلى معسكر الفريق في القاهرة لأسباب تتعلق بمستحقاتهم المالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية