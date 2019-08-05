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الاتحاد.. تحضيرات مُتواصلة وعيون على الكونفدرالية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

اكتملت صفوف فريق الاتحاد في باب بن غشير، بينما تترقب العيون موقعة الكونفدرالية المنتظرة.

الاتحاد على عكس باقي الأندية الليبية اختار أن تكون تحضيراته في طرابلس وتحديدا على أرضية النادي.

البداية كانت بتجمع اللاعبين ومن ثم التحق بهم المدرب البلجيكي ايفان مينارات لينضم باقي الإطار الفني لتدريبات الفريق تباعا.

إدارة الاتحاد بذلت مجهودا كبيرا في المحافظة على نجوم الفريق من أجل المشاركة الأفريقية إضافة إلى قيامهم بمجموعة من التعاقدات المحلية كان آخرها انضمام مدافع الأهلي طرابلس محمود والو.

تدريبات الاتحاد لم تتوقف عند غياب اللاعبين الدوليين الذين دعموا صفوف المنتخب في معسكر المغرب، ولكن بعد انضمامهم ارتفعت وتيرة التحضيرات خاصة بعدما نجحت إدارة الاتحاد في إقناع المهاجم الدولي سالم روما في فسخ عقده مع حرس الحدود والعودة إلى طرابلس.

الآن أصبح العدد مكتملا ومهمة الدور التمهيدي في الكونفدرالية أمام الجيش النيجري سيتجاوزها الاتحاد بعزيمة أبنائه ودعم جمهوره.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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